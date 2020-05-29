Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Gaziantep Futbol Kulübü, bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig ekibinden yapılan açıklamada,"Futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza Covid-19 corona virüs testi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerin ardından, sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şu ana kadar bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kulüp ayrıca, akşam yapılacak antrenmanın da iptal olduğunu duyurdu.

YENİ MALATYASPOR'DA 6 KİŞİDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLMİŞTİ

Son olarak bir başka Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, 5'i futbolcu 6 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı.