Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Süper Lig ekibi Gaziantep FK, bir kulüp personelinin koronavirüse yakalandığını, test sonuçlarının gelmeye devam ettiğini ve akşamki antrenmanın iptal olduğunu duyurdu. Son olarak Yeni Malatyaspor, 5'i futbolcu 6 kişinin korona testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
29.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:23
Gaziantep Futbol Kulübü, bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Süper Lig ekibinden yapılan açıklamada,"Futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza Covid-19 corona virüs testi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerin ardından, sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şu ana kadar bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kulüp ayrıca, akşam yapılacak antrenmanın da iptal olduğunu duyurdu.
YENİ MALATYASPOR'DA 6 KİŞİDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLMİŞTİ
Son olarak bir başka Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, 5'i futbolcu 6 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı.