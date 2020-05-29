Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı Süper Lig ekibi Gaziantep FK, bir kulüp personelinin koronavirüse yakalandığını, test sonuçlarının gelmeye devam ettiğini ve akşamki antrenmanın iptal olduğunu duyurdu.

Gaziantep FK, bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig ekibinden yapılan açıklamada,"Futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza Covid-19 corona virüs testi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerin ardından, sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şu ana kadar bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kulüp ayrıca, akşam yapılacak antrenmanın da iptal olduğunu duyurdu.