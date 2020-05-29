Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Süper Lig ekibi Gaziantep FK, bir kulüp personelinin koronavirüse yakalandığını, test sonuçlarının gelmeye devam ettiğini ve akşamki antrenmanın iptal olduğunu duyurdu.
29.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:59
Gaziantep FK, bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Süper Lig ekibinden yapılan açıklamada,"Futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza Covid-19 corona virüs testi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerin ardından, sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şu ana kadar bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kulüp ayrıca, akşam yapılacak antrenmanın da iptal olduğunu duyurdu.