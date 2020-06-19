Freni boşalan taksinin çarptığı talihsiz adam, 5 metrelik boşluğa düşerek hayatını kaybetti

Ankara'da freni boşalan taksi, sürücünün kontrolünden çıkarak 65 yaşındaki talihsiz adamın yaklaşık 5 metrelik bahçe boşluğuna düşmesine neden oldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan adam, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

19.06.2020 01:25 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:27

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, freni boşalan taksi, yokuştan kayarak bir apartmanın bahçe duvarı önünde duran Mehmet Acar'a (65) çarptı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten boşluğa düşen Acar, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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APARTMANIN ÖNÜNDE BEKLİYORDU

Kaza, öğleden sonra Yenice Mahallesi Orhangazi İlkokulu önünde meydana geldi. Deli İmam Caddesi yönüne giden Mehmet Çelik yönetimindeki 06 HAT 25 plakalı taksi, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.Park halindeki araçlara çarparak yokuş aşağı ilerleyen taksi, bu sırada apartmanın bahçe duvarı önünde bekleyen Mehmet Acar'a ve duvara çarparak durabildi. Acar, çarpmanın şiddetiyle korkuluk demirlerinin sökülmesi sonucu, yaklaşık 5 metreden bahçe boşluğuna düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Acar'ı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, taksi sürücüsü Mehmet Çelik ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.