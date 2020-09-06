Fransa'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Yaptırım seçeneği masada

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de karşılıklı NAVTEX ilanlarıyla başlayan gerilim her geçen gün artarken, Fransa'dan küstah bir açıklama geldi. Bölgede yaşanan gerilimde Yunanistan'a destek veren Fransa'nın Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avrupa Konseyi toplantısında ana gündem maddesinin, Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile yaşadığı gerilim olacağını söyledi ve Türkiye'ye yaptırım seçeneğinin masaya yatırılacağını ifade etti.

"ERDOĞAN ELİMİZDE SEÇENEKLER OLDUĞUNU BİLİYOR"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, AB'nin diğer ülkelerindeki mevkidaşları ile "Türkiye'ye karşı gerçekleştirilebilecek misillemelerin" halihazırda konuşulduğunu aktardı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki amaçlarıyla ilgili olarak görüşmelere başlaması gerektiğini öne süren Le Drian, "Erdoğan elimizde birtakım seçenekler olduğunu biliyor" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian

FRANSA, YAPTIRIM KONUSUNDA DİĞER AB ÜLKELERİNİ İKNA EDEMEDİ

Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları arayışı yüzünden Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim uzun zamandır devam ediyor. AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Türkiye'ye karşı yaptırımların uygulanabileceğini, ancak şimdiye kadar Fransa'nın diğer AB ülkelerini bu konuda ikna edemediğini aktardı.

FRANSA DONANMANIN EN GÜÇLÜ SİLAHINI SAHAYA SÜRDÜ

Öte yandan, Fransa'nın donanmadaki en güçlü silahı Charles de Gaulle, Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı. Gemide çok sayıda silah ve mühimmatın olduğu öne sürüldü.