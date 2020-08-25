Foça'daki tekne faciasında kaybolan 9 yaşındaki Sarp'ın cansız bedeni bulundu

İzmir'in Foça ilçesinde 2 Ağustos'ta teknenin alabora olması sonucu 4 kişinin öldüğü kazada kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.

Foça Hayırsız Ada açıklarında 2 Ağustos'ta teknenin batması sonucu kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'u arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Çalışmalara, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir Deniz Polisi, İzmir Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler katıldı.

Aramalarda, Göksoy'un cansız bedeni 35 metre derinlikte bulundu. Çocuğun cansız bedeni kıyıya çıkarıldı. Foça Kaymakamı Ali Çetin, tekne faciasında kaybolan ve ekipler tarafından aranan Göksoy'un naaşına ulaşıldığını belirtti.

SAHİL GÜVENLİĞE BAĞLI DALGIÇLAR BULDU

Çetin, "Ekipler kaza gününden itibaren arama çalışmalarına aralıksız devam ediyordu. Göksoy'un cansız bedeni olayın yaşandığı yerin yakın bir bölgesinde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçların yaptıkları çalışmalar sonucunda bulundu. Su üzerine çıkarıldı ve kıyıya getirildi." dedi.