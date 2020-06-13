Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar ve eşine ait Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villanın imara aykırı bölümlerindeki yıkım devam ediyor. Son olarak villanın bahçesindeki havuz da moloz yığınlarıyla dolduruldu.
13.06.2020 18:33 | Son Güncelleme: 13.06.2020 20:13
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerinin yaptığı kontrolde, imara aykırılık ve hazine arazisini işgal ettiği belirlenen Kumbahçe Mahallesi Çavuşoğlu Sokak'taki lüks villada, belediye ekiplerinin gözetiminde özel bir inşaat firmasına bağlı işçilerce yıkım gerçekleştiriliyor.
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HAVUZ, MOLOZLA KAPATILDI
Villanın hazine arazisindeki havuzu, içerisine moloz ve toprak dökülerek kapatıldı. Havuz etrafındaki beton platform, iki kat betonarme bina ve çardak, pergola gibi kaçak bölümler de büyük ölçüde yıkıldı. Yıkım anları, havadan görüntülendi.
11 HAZİRAN'DA İNCELEME YAPILDI
Öte yandan tahliye için 15 gün süre verilen villada, 11 Haziran'da Bodrum Belediyesi ile Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığı öğrenildi.