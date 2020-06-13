Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerinin yaptığı kontrolde, imara aykırılık ve hazine arazisini işgal ettiği belirlenen Kumbahçe Mahallesi Çavuşoğlu Sokak'taki lüks villada, belediye ekiplerinin gözetiminde özel bir inşaat firmasına bağlı işçilerce yıkım gerçekleştiriliyor.

HAVUZ, MOLOZLA KAPATILDI

Villanın hazine arazisindeki havuzu, içerisine moloz ve toprak dökülerek kapatıldı. Havuz etrafındaki beton platform, iki kat betonarme bina ve çardak, pergola gibi kaçak bölümler de büyük ölçüde yıkıldı. Yıkım anları, havadan görüntülendi.

11 HAZİRAN'DA İNCELEME YAPILDI

Öte yandan tahliye için 15 gün süre verilen villada, 11 Haziran'da Bodrum Belediyesi ile Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığı öğrenildi.