Fatih Sultan Mehmet'in tablosu nerede sergilenecek? İBB Fatih Sultan Mehmet'in portresini ne kadara satın aldı?

Fatih Sultan Mehmet portresi hangi müzede sergilenecek? 15. yüzyılda yapıldığı düşünülen tabloda Sultan Mehmet'in yanında kim olduğu henüz bilinmeyen bir genç yer alıyor. Bellini'nin resmettiği ''Sultan 2. Mehmet, mevki sahibi genç ile birlikte'' adlı tablo İBB'nin hazırlayacağı bir müzede sergilenmeyi bekliyor.

FATİH SULTAN MEHMET PORTRESİ NE KADAR?

Sultan Mehmet'in yanındaki gizemli gencin merak uyandırdığı tablo, ilk olarak 400 bin - 600 bin arasında açık artırmaya çıktı ve İBB tarafından 770 bin sterline (6 milyon 500 bin lira) satın alındı.

Kısa süre içerinde İstanbul'a getirilecek olan tablo, 770 bin sterlin bedelin üzerine yüzde 20'lik bir müzayede evi payı ödenerek satın alındı.

FATİH SULTAN MEHMET TABLOSU NEREDE SERGİLENECEK?

Fatih'in yaşadığı dönemde yapılmış üç tablosundan biri olan ''2. Mehmet, mevki sahibi genç ile birlikte'' adlı tablo İtalyan ressam tarafından resmedildi. Tablo, "İslam ve Hint Sanatı" koleksiyonu kapsamında Londra'da satışa çıkarıldı. İBB, telefon bağlantısı şeklinde açık artırmaya katıldı. Satışın ardından bğyğk hükümdartın tablosunun sergileneceği yer merak uyandırdı.

226 eserin açık artırmaya çıkarıldığı müzayedenin gözde parçalarından olan Sultan Mehmet'in portresi, büyük rekabete neden oldu. Başkan Danışmanı ve kurum sözcüsü Murat Ongun, tablonun ilk etapta, İstanbullunun görebilmesi amacıyla Saraçhane'deki başkanlık binasında halka açılacağını bildirdi. Eserin birkaç gün içinde İstanbul'a ulaşacağı bilgisini paylaşan Ongun, tablonun uzun vadede nerede sergileneceğine ise daha sonra karar verileceğini kaydetti.