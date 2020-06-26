Fatih Sultan Mehmet'in tablosu nerede sergilenecek? İBB Fatih Sultan Mehmet'in portresini ne kadara satın aldı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fatih Sultan Mehmet'in tablosu nerede sergilenecek? İBB Fatih Sultan Mehmet'in portresini ne kadara satın aldı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet'in portresi, Londra'daki açık artırmadan satın alındı. İtalyan ressam Gentile Bellini'nin tuvale yansıttığı resim Fatih'in yaşadığı dönemde yapılmış 3 portreden biri olarak biliniyor. Peki, Fatih Sultan Mehmet tablosu ne kadar?

Fatih Sultan Mehmet'in tablosu nerede sergilenecek? İBB Fatih Sultan Mehmet'in portresini ne kadara satın aldı?
26.06.2020 09:28 | Son Güncelleme: 26.06.2020 09:38

Fatih Sultan Mehmet portresi hangi müzede sergilenecek? 15. yüzyılda yapıldığı düşünülen tabloda Sultan Mehmet'in yanında kim olduğu henüz bilinmeyen bir genç yer alıyor. Bellini'nin resmettiği ''Sultan 2. Mehmet, mevki sahibi genç ile birlikte'' adlı tablo İBB'nin hazırlayacağı bir müzede sergilenmeyi bekliyor.

FATİH SULTAN MEHMET PORTRESİ NE KADAR?

Sultan Mehmet'in yanındaki gizemli gencin merak uyandırdığı tablo, ilk olarak 400 bin - 600 bin arasında açık artırmaya çıktı ve İBB tarafından 770 bin sterline (6 milyon 500 bin lira) satın alındı.

Kısa süre içerinde İstanbul'a getirilecek olan tablo, 770 bin sterlin bedelin üzerine yüzde 20'lik bir müzayede evi payı ödenerek satın alındı.

FATİH SULTAN MEHMET TABLOSU NEREDE SERGİLENECEK?

Fatih'in yaşadığı dönemde yapılmış üç tablosundan biri olan ''2. Mehmet, mevki sahibi genç ile birlikte'' adlı tablo İtalyan ressam tarafından resmedildi. Tablo, "İslam ve Hint Sanatı" koleksiyonu kapsamında Londra'da satışa çıkarıldı. İBB, telefon bağlantısı şeklinde açık artırmaya katıldı. Satışın ardından bğyğk hükümdartın tablosunun sergileneceği yer merak uyandırdı.

226 eserin açık artırmaya çıkarıldığı müzayedenin gözde parçalarından olan Sultan Mehmet'in portresi, büyük rekabete neden oldu. Başkan Danışmanı ve kurum sözcüsü Murat Ongun, tablonun ilk etapta, İstanbullunun görebilmesi amacıyla Saraçhane'deki başkanlık binasında halka açılacağını bildirdi. Eserin birkaç gün içinde İstanbul'a ulaşacağı bilgisini paylaşan Ongun, tablonun uzun vadede nerede sergileneceğine ise daha sonra karar verileceğini kaydetti.

İlgili Haberler

İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosunun sergileneceği yerlerin detayları netleşti
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosunun sergileneceği yerlerin detayları netleşti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu Haber
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi Haber
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı Haber
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
'Aks kırıldığı için kaza yaptım' diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı Haber
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı Haber
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' bilgisi yanlıştır Haber
Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' bilgisi yanlıştır
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Erdoğan köklü değişiklik üzerinde çalışıyor; kabinede değişimler olacak, bakanlık sayısı artacak
Erdoğan köklü değişiklik üzerinde çalışıyor; kabinede değişimler olacak, bakanlık sayısı artacak
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Partisinden istifa eden CHP'li eski belediye meclis üyesi, AK Parti'ye katıldı
Partisinden istifa eden CHP'li eski belediye meclis üyesi, AK Parti'ye katıldı
Sokakta tezgah açan girişimci, günde 50 bin takipçi satıyor
Sokakta tezgah açan girişimci, günde 50 bin takipçi satıyor
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosunun sergileneceği yerlerin detayları netleşti
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosunun sergileneceği yerlerin detayları netleşti
30 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası Liverpoollu taraftarlar ve futbolcular doyasıya eğlendi
30 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası Liverpoollu taraftarlar ve futbolcular doyasıya eğlendi
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi
Kurban kesimi 'randevu' sistemiyle yapılacak
Kurban kesimi "randevu" sistemiyle yapılacak
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e 100 bin Kovid-19 tanı kiti gönderdi
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e 100 bin Kovid-19 tanı kiti gönderdi
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş...
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Bülent Turan Meral Akşener Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Murat Boz Sezen Aksu Acun Ilıcalı
Spor Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İzmir Kadın Twitter Türk Lirası
Şu an buradasınız: Fatih Sultan Mehmet'in tablosu nerede sergilenecek? İBB Fatih Sultan Mehmet'in portresini ne kadara satın aldı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 09:38:26. #1.15#
title