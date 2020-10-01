Her şeyden habersiz evine giden işçi, sokak ortasında sırtından vuruldu

Kayseri'de, fabrika işçisi Ö.D, iş çıkışı yolda yürürken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sırtından vuruldu. Ağır yaralanan işçinin neden vurulduğu henüz bilinmiyor.

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 23'üncü cadde üzerindeki metal fabrikası önünde meydana geldi. İş çıkışı eve gitmek için yola çıkan Ö.D, iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateş sonucu sırtından vuruldu.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İlk müdahaleyi iş arkadaşlarının yaptığı Ö.D, ardından ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ö.D'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olayla yerinde inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.