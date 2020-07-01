Evinden cephanelik çıkan şahıs, koleksiyon yapıyorum diyerek serbest kaldı
Samsun'un Bafra ilçesinde kendisine ait 2 evde yapılan aramada cephanelik çıkan şahıs, koleksiyon yaptığını söyleyerek adlı kontrol kaydıyla serbest kaldı.
01.07.2020 15:44 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:31
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Kanlıgüney Mahallesi ve Mevlana Mahallesi'nde B.O.'ya (43) ait evlere yaptığı baskında 8 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 81 adet mermi ve 66 adet dolu av fişeği ele geçirilmişti.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI
Olayla ilgili gözaltına alınan B.O., sevk edildiği Bafra Adliyesinde adli kontrol kaydıyla serbest kaldı. Şahıs, ifadesinde koleksiyon yaptığını söyledi.