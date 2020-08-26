Eski muhtar, kahvehanede otururken husumetli olduğu grubun saldırısına uğradı

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Toparlak köyü eski muhtarı olduğu belirtilen R.Ö., Mahallebaşı semtinde pazar ortasında, aralarında husumet bulunan bir grubun saldırısına uğradı.

KAMERA OLAN BİTENİ ANBEAN KAYDETTİ

Kahvehanede otururken bir anda tekme ve yumruklu saldırının hedefi olan R.Ö., daha sonra yerde kaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kaçmaya çalışan eski muhtarın aracının arkasından koşarak kovalayan grup, saldırısına burada da devam etti.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Kavga, çevredeki vatandaşların çabası ile sonlandırılmaya çalışılırken, polis kavgayla ilgili inceleme başlattı.