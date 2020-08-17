Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi

Kariyerinde bir dönem İngiliz devi Manchester United forması da giyen ABD'li kaleci Tim Howard'ın model sevgilisi Nora Segura, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta nefesleri kesti.

Giydiği transparan kıyafetle poz veren ünlü modelin Instagram'dan yaptığı bu paylaşımına takipçileri tarafından kısa sürede binlerce yorum geldi.

SELFIE KRALİÇESİ

Amerika'da selfie kraliçesi olarak bilinen ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Nora Segura, birbirinden cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. Segura'nın Instagram'da 318 bin takipçisi bulunuyor.

Nora Segura ve Tim Hovard