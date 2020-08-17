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Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi

Bir dönem Manchester United forması da giyen ABD'li kaleci Tim Howard'ın sevgilisi Nora Segura, sosyal medya hesabından transparan kıyafetli pozunu paylaştı. Ünlü modelin bu fotoğrafına binlerce beğeni geldi.

17.08.2020 20:23 | Son Güncelleme: 17.08.2020 20:39

Kariyerinde bir dönem İngiliz devi Manchester United forması da giyen ABD'li kaleci Tim Howard'ın model sevgilisi Nora Segura, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta nefesleri kesti.

Giydiği transparan kıyafetle poz veren ünlü modelin Instagram'dan yaptığı bu paylaşımına takipçileri tarafından kısa sürede binlerce yorum geldi.

Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi

SELFIE KRALİÇESİ

Amerika'da selfie kraliçesi olarak bilinen ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Nora Segura, birbirinden cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. Segura'nın Instagram'da 318 bin takipçisi bulunuyor.

Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Nora Segura ve Tim Hovard
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
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