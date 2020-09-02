Esenyurt'ta işportacıyı korumak için zabıtaya sandalyeli saldırı kamerada

ESENYURT'ta saat ve kemer satan yabancı uyruklu işportacıya müdahale eden zabıta memurlarından birine, çevredekilerden bir kişi plastik sandalye ile saldırdı.

02.09.2020 09:52 | Son Güncelleme: 02.09.2020 09:59
ESENYURT'ta saat ve kemer satan yabancı uyruklu  işportacıya müdahale eden zabıta memurlarından birine, çevredekilerden bir kişi plastik sandalye ile saldırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dere yatağında ölü bulunmuştu! Minik Merve'nin midesinden çamur çıktı
Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı: 55 bin lira daha istediler
Aksiyon filmlerindeki gibi kaza! Kontrolden çıkan kamyonet uçurumda asılı kaldı

Esenyurt Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı iki görevli  Sultaniye Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi'nde Senegalli bir seyyar satıcının yerde örtü üzerinde sergilediği kemer ve saatleri satmak istediğini görünce bunlara el koymak istedi. Çevredekiler, zabıta memurlarına engel olarak  saat ve kemerlerin alınmasına karşı çıktı, tartışma başladı. Zabıta memurları, bez üzerindeki ürünleri almaya giderken kendilerini durdurmak isteyenlere de  görevlerini yaptıklarını söylediler.

SALDIRI ANI CEP TELEFONUNDA

Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen olayda, tansiyon giderek yükseldi. Çevredekilerle tartışan memurlardan birinin yanına yaklaşan kimliği belirlenemeyen bir kişi, eline geçirdiği plastik sandalyeyi iki kez memurun başına vurarak kaçtı. Daha sonra zabıtalar, ürünleri bırakarak geldikleri araçla olay yerinden ayrıldı.


- İstanbul