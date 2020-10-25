Esenyurt'ta gece kulübünde skandal görüntüler

İstanbul'da vaka sayısındaki artış nedeniyle bir dizi yeni önlemler alınırken, Esenyurt'ta kaydedilen görüntüler vaka sayısındaki artışın nedenini gözler önüne koydu. Salgına ve artan vaka sayılarına rağmen düzenlenen partide ne maske takan ne de sosyal mesafeye uymayan yüzlerce kişi, virüse meydan okuyarak eğlendi.

