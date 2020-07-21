Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti

Erzurum'da bir kişinin sevgilisi olduğu iddia edilen genç kızı saçlarından tutup küfürler ederek darp etmesi vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Eski sevgilisi tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin olayının yankıları sürerken Twitterda paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.

"ÖLDÜRÜM SENİ" DİYEREK TEHDİT ETTİ

Erzurum'da merkez Palandöken ilçesindeki Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi bahçesinde çekilen görüntülerde, bir kişi sevgilisi olduğu iddia edilen genç kızın ilk olarak saçlarından tutuyor. Genç kıza hakaretler yağdıran kişi, "Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni" dedikten sonra küfür ve şiddete devam ediyor.

TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞLARI UMURSAMADI

Daha sonra genç kızı yere yatıran öfkeli kişi, karın bölgesine yumruk atıyor. Bu sırada olayı cep telefonu ile görüntüleyen bir kadın, "Polisi arıyoruz" deyip tepki gösterdği erkek, "Ara sana ne" deyip, darp etmeyi sürdürüyor. Bahçe duvarının yan kısmından geçen başka bir kadın da "Sen kime vuruyorsun burası dağ başı mı?" deyince genç kızı yerden kaldırdığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepkilere neden oldu.

EKİPLER HER YERDE ARANIYOR

Twitterda paylaşılan şiddet görüntüleri üzerine harekete geçen polis, kadını darp eden şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.