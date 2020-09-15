Engelli kadının yengesine anlattıkları korkunç olayı ortaya çıkardı! 4 kişi cinsel saldırıda bulunmuş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, orta düzeyde zeka geriliği olan 20 yaşındaki kadın, yengesine 4 kişinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlatınca aile şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, orta düzeyde zihinsel engelli olan kadının başından geçenleri yengesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Önce M.Y. isimli kişinin istismarına uğradığını anlatan engelli kadın peşi sıra gelen cinsel saldırıların olduğunu söyledi. Kadının yengesi durumu hemen aileye bildirdi. Aile gecikmeden emniyete giderek şikayetçi oldu.

AİLESİNE SÖYLEMEMESİ İÇİN ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Polise ifade veren genç kadın, ilk olarak M.Y. isimli kişinin cinsel saldırısına uğradığını, fotoğraflarını çekip, bazı kişilere gönderdiğini, ailesine söylememesi için kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi. Genç kadın daha sonra ayakkabı dükkanı bulunan bir esnafın kendisine iş yerinde cinsel saldırıda bulunup, bıçakla tehdit ettiğini öne sürdü. Bu olaydan sonra soy isimlerini bilmediği 2 kişinin daha cinsel saldırısına uğradığını belirtti. Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.