Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından soluğu tatilde alan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Bodrum ve Çeşme'nin rotayı Alaçatı'ya çevirdi. Sosyal medya hesabından sık sık tatil karelerini paylaşan Özaslan, son olarak bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

BİNLERCE BEĞENİ GELDİ

Instagram hesabından 1.8 milyon takipçisi olan Duygu Özaslan, bronz renkli bikinisiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Özaslan'ın paylaşımına 152 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

BASKETBOLCU SEVGİLİSİYLE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARINI DA PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan Youtuber Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la çekilmiş fotoğraflarını da paylaşmıştı. Çok sayıda beğeni alan gönderinin altına "M" notunu düşmüştü.