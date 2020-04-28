Düşüşe geçen gram altın 382,8 liradan işlem görüyor

Altın fiyatları geçtiğimiz haftanın son işlem gününde kendi rekorunu kırarak 389 lira seviyelerini gördükten sonra, günü 387 lira seviyesinde tamamlamıştı. Dün ise kapanışa doğru düşüşe geçen gram altın günü 385 liradan kapattı. Bugüne düşüşle başlayan altın saat 11.50 itibarıyla 382,8 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 628 liradan, cumhuriyet altını da 2.558 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.702 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını, bunun da altınfiyatları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

PİYASALAR FED VE ECB'YE ODAKLANDI

Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altın fiyatlarındaki düşüşü sınırladığına dikkati çeken analistler, Japonya MerkezBankası'nın (BoJ) dün açıkladığı kararlar sonrası gözlerin çarşamba günkü ABD Merkez Bankası (Fed) ve perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB)toplantılarına çevrildiğini kaydetti. Fed'in faizlerde değişikliğe gitmeyeceği, ECB'nin ise varlık alım programını artırabileceği tahmin ediliyor. Bugün yurt dışında ABD'de tüketici güveni ve Richmond Fed imalatsanayi endeksi başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek.