Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili umutları yıkan sözler: Hiçbir zaman bulunamayabilir

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 aşısı için umut olduğunu ancak hiçbir zaman bulunamama olasılığı da bulunduğunu açıkladı. Kurumun başkanı Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından yapılan basın toplantısında konuyla ilgili "sorunu çözecek sihirli anahtar henüz yok belki de hiçbir zaman olmayacak" ifadelerini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ve DSÖ Acil Durum Birimi Başkanı Mike Ryan yaptıkları ortak basın açıklamasında "maske takma, sosyal mesafenin korunması, el yıkama ve test sayısı" konusunda bütün ülkelere çağrıda bulundu.

"MASKE DAYANIŞMA SEMBOLÜ OLMALI"

Maskelerinin dünya çapında "bir dayanışma sembolü" olması gerektiğini ifade eden Ghebreyesus, "İnsanlara ve hükümetlere mesajımız açık. Salgını kontrol edebilmek için gereken her şeyi yapın" dedi.

"KESİN ÇÖZÜM OLMAYABİLİR"

Bazı aşıların klinik deneme aşamasında üçüncü fazda olduğunun altını çizen Ghebreyesus, "Hepimizi enfeksiyondan koruyabilecek aşılar geliştiriliyor ama kesin bir çözüm olmayabilir" dedi.

Öte yandan Ghebreyesus, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise, koronavirüs salgını nedeniyle gelecekte eski normale geri dönüşün asla mümkün olmayacağını söylemişti.

TOPLAM 165 AŞI ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Dünyada şu anda temel olarak iki farklı aşı çalışması yürütülüyor. Birinci kategoride, virüsün genetik kodu üzerinden aşı üretilmesi amaçlanıyor. Diğerinde ise zayıflatılmış veya etkisizleştirilmiş virüs üzerinden çalışma yürütülüyor. Uzmanlar farklı aşı çalışmalarının başarılı olmasının da önemini vurguluyor. Olası aşıların, farklı insan grupları üzerinde enfeksiyon oluşumunu önleme görevi görebileceği değerlendiriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre Kovid-19 için 24 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla aralarında Türkiye'nin de olduğu ondan fazla ülkede toplam 165 aşı çalışması devam ediyor.

Türkiye'den Boğaziçi, Ege, Ankara, Ortadoğu Teknik, 9 Eylül, Selçuk, Acıbadem, Erciyes ve Bezmialem Vakıf üniversiteleri de aşı geliştirme yarışına dahil olan kurumlardan.