Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti

Çin'in başkenti Pekin'de geçen hafta Kovid-19 vakalarında ani bir yükselme görüldü. Bu vakaların neredeyse tamamı ise toptan satış yapılan bir pazardan kaynaklandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in başkenti Pekin'de 50 gün sonra yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları tespit edildiğini belirterek, "Salgının kaynağı ve kapsamı araştırılıyor." dedi.

Tüm bu gelişmeler yaşanmaya devam ederken Dünya Sağlık Örgütü yaptığı yeni bir açıklamayla korkuttu.

DSÖ İKİNCİ DALGA İÇİN SONBAHARI İŞARET ETTİ

DSÖ'nün açıklamasında olası ikinci koronavirüs dalgasının sonbahar aylarında başlamasının beklendiği ifade edildi.

DSÖ'nün Avrupa Bölge sorumlusu Dr. Hans Kluge'nin çağrısı tüm ülkelerin bulaşma ve vaka takibi konusunda hemen adım atmaları gerektiği yolunda. Yetkililer tüm ülkeleri hızlı ve etkili test, vaka takibi ve izolasyonu konusunda çalışmaya çağırıyor.

Sonbaharda baş gösterebilecek ikinci dalga Kovid-19 salgını için DSÖ, bulaşma takibi ve olası karantina uygulamalarını birleştirecek bir strateji geliştirmeye çalışacak.

GRİP VAKALARI GİBİ ARTIŞLAR GÖRÜLECEK

Son bilgilere göre bugün Rusya'daki bir DSÖ tesisinde yapılan toplantıya katılan Dr. Hans Kluge, sonbahar mevsiminin 'yüksek olasılıkla' sayılarda artışa neden olacağını, tıpkı yıl sonunda grip vakalarında artış yaşandığı gibi Kovid-19 vakalarında da artışlar görülebileceğini söyledi.