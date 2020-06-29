Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz

Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle 506 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi, 10 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı. Salgının hızla yayılmasının ardından başta Avrupa'da olmak üzere birçok ülkede aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan bir açıklama geldi.

"AŞIYI BULAMAYABİLİRİZ"

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan son açıklama tüm dünyayı tedirgin etti. Açıklamada, "Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz" ifadelerine yer verildi.

"EN KÖTÜSÜ HENÜZ GELMEDİ"

Öte yandan DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, koronavirüs salgını ile ilgili ikinci dalga uyarısı yaptı. Ghebreyesus, "En kötüsü henüz gelmedi. Bunu söylediğim için üzgünüm ama bu tür ortam ve koşullarda en kötüsünün gelmesinden endişeliyiz" ifadelerini kullandı.