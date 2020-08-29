Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı

Çankırı'da düğüne katılanlar tarafından rastgele açılan ateş sonucu kurşunlardan biri damada isabet etti. Bir anda kanlar içinde olduğu yere yığılan damat apar topar hastaneye kaldırıldı.

29.08.2020 07:52 | Son Güncelleme: 29.08.2020 08:29

Çankırı'nın Alaçatı köyünde düzenlenen düğün merasiminde davetliler tarafından havaya açılan ateşte damat yaralandı.

Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu

DAMAT BİR ANDA YERE YIĞILDI

Çankırı merkeze bağlı Alaçatı Köyü'nde M.K. ve B.H.'nin düğününde katılımcılar tarafından rastgele havaya ateş açıldı. Bu esnada damat bir anda yere yığılırken düğün de adeta faciaya döndü.

HASTANEYE KALDIRILDI, DURUMU İYİ

Yaralanan damat 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavi sonrasında damat M.K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.