Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı

Batman'ın girişinde 3 araçlık bir düğün konvoyu İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.

ARAÇTA GELİNLİK GİYMİŞ KADIN VARDI

Konvoyda gelinlik giymiş bir kadın ve yolculardan şüphelenen ekipler, yaptıkları incelemede 3 araçta 12'si Irak ve 4'ü Suriye uyruklu 16 göçmen olduğunu tespit etti.

DÖRT ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Yakalanan yabancı uyruklular işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, Suriyeli 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.