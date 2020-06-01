Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu

Forbes, iki yıl üst üste 'En Genç Milyarder' seçtiği dünyaca ünlü yıldız Kylie Jenner'ın elinden unvanını aldı. Konu hakkında yapılan açıklamada Jenner'ın gelir beyanlarında oynama yaptığı iddia ederek adını taşıyan kozmetik şirketinin aslında gösterildiği kadar gelir elde etmediği söylendi. Jenner ise yaşadıklarının ardından ilk hamleyi en yakın ismi olan annesine yaptı.

"PARAM OLDUĞUNU TESPİT ETMEKTEN DAHA ÖNEMLİ 100 ŞEY SIRALAYABİLİRİM"

900 milyon dolarlık servetinin daha kurmaca olduğu ileri sürülen Kylie Jenner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Saygın olduğunu düşündüğüm sitede bir dizi yanlış ifade ve kanıtlanmamış varsayımlar yer alıyor" dedi. İşini gayet iyi yaptığını söyleyen Jenner, sözlerine şöyle devam etti: "Size şu anda ne kadar param olduğunu tespit etmekten daha önemli olan 100 farklı şey sıralayabilirim."



