Doğu Akdeniz gerginliği devam ederken Yunanistan, Türkiye sınırına dev haç yerleştirdi

Son dönemde Doğu Akdeniz'de gerginlik çıkaran Yunanistan'ın Türkiye sınırında dikkat çeken bir tören düzenlendi. Meriç Nehri bölgesinde dev bir haç diken Yunanlılar, duaların okunduğu bir tören gerçekleştirdi. Haç üzerinde Türkiye'den bile görülebilecek şekildeki ışıklandırmalar dikkat çekti.

DEV HAÇ DİKTİLER

Yunanistan, Türkiye sınırında ilgi çeken bir görüntü verdi. Yunanistan ile Türkiye'nin ayrıldığı Meriç (Evros) Nehri bölgesinde dikilen büyük haç için tören düzenlendi. Törende, Kumçiftliği olarak bilinen bölge olan Orestiada'ya bağlı Nea Vissa'daki Agia Paraskevi Manastırı'nın bulunduğu alana dev haç dikildi.

IŞIKLANDIRMALAR TÜRKİYE'DEN BİLE GÖRÜLEBİLİYOR

Haç, Türkiye'den görülecek şekilde yerleştirilerek ışıklandırıldı. Askeri ve bölgedeki yetkililerin de katıldığı törende papazlar eşliğinde haça dualar okundu. Törene ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.