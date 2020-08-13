Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz

Yunanistan ve Fransa'nın Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenlediği bildirildi. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, iki ülkenin daimi askeri iş birliği çerçevesinde Türkiye'nin NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan ettiği sahayı da kapsayan bölgede bugün ortak askeri tatbikat icra ettiği açıklamasını yaptı. İki ülkenin ortak tatbikatına ilişkin ABD'den de açıklama geldi. Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, Yunanistan ve Fransa deniz kuvvetlerinin Akdeniz'in doğusunda ortak tatbikat düzenlemesinden endişe duyduklarını belirtti.

"GERİLİMİN AZALTILMASINI İSTİYORUZ"

Hoffman, bugünkü basın toplantısında, Yunanistan ve Fransa'nın ortak tatbikatıyla ilgili, "Doğu Akdeniz'deki gelişmelerden endişeli olduğumuz ortada" ifadesini kullandı.

Fransa ve Türkiye'nin, NATO içinde ABD'nin son derece önemli müttefiki olduğunu kaydeden Hoffman, "Gerilimin azalmasını istiyoruz. Onların işbirliğine devam ederek daha az elverişli koşullarda savaş gemilerini veya uçaklarını kullanma ihtiyacını öngörmeyen çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.