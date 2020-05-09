Diyarbakır'da kaynana dehşeti...Gelinini defalarca bıçakladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kaynana dehşeti, gelinini defalarca bıçakladı.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi Şehitlik Mahallesi 46. Sokakta bulunan Birlik apartmanının 6. Katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aile içinde meydana gelen tartışma sonucu iddiaya göre kaynana Meyaser O. Gelini Nergiz S.'i çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Bağırışları duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Selehaddin Eyyubi hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Öte yandan güvenlik güçleri ise Meyaser O.'yu göz altına alarak olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.