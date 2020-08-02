Ümitli bekleyiş sürüyor! Diyarbakır'da kaybolan Miraç'ın bulunması için tüm bölge karış karış aranıyor

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bayram misafirliğine geldikleri evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri, dağ bayır demeden Miraç'tan iz arıyor. Minik çocuğun acılı annesinin ise tek bir dileği var, o da çalışmaların aralıksız devam etmesi ve oğlunun bulunması.

SU ALTI KURTARMA EKİPLERİ DE SEVK EDİLDİ

Olay, Kurban Bayramının birinci günü akşam saatlerinde Dicle'ye bağlı Kelekçi köyünde meydana geldi. 4 yaşındaki Miraç Çiçek ailesiyle birlikte bayram ziyaretine geldikleri sırada akrabalarının evlerinin önünde oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra çocuklarının sesini duymayan aile bireyleri bahçeye koştu. Miraç'ı göremeyen Çiçek ailesi evlerinin etrafında çocuklarını aramaya başladı. Miraç'ın bulunamaması üzerine aile üyeleri durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye jandarma, korucular, AFAD, UMKE ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Hassas burunlu köpeklerin de katıldığı çalışmalarda küçük Miraç'ın bulunması için tüm bölge karış karış aranmaya başlandı.

"UMUDUMUZ VAR"

Kelekçi köyü muhtarı Zülküf Bayın, Miraç'ı arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek umutlarını kaybetmediklerini söyledi. Bayın, "2 gündür arama çalışmaları devam ediyor, herhangi bir ize rastlanmadı. Bulmak için umudumuz var, köyün etrafını gezdik, dağlara baktık. Bugün de ahırları arıyoruz, inşallah bulacağız" dedi.

"OĞLUMU BULSUNLAR"

4 yaşındaki Miraç'ın annesi Firdevs Çiçek, çocuğunun bulunmadığını ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam etmesi için çağrıda bulundu. Çiçek, "Çocuğum önceki gün akşamüzeri saat 17.00 civarı kapının önünde kuzenleriyle oynuyordu. Kardeşi ve kuzeni su içmeye geldi kapının önüne, su verdim onlara daha sonra Miraç nerede dedim, kapının önünde oynuyor dedi. Onların yanına gittim yalnız kalmasınlar diye, Miraç'ın nerede olduğunu sordum bilmiyoruz dediler. Sağa sola bakmaya başladım, hiçbir yerde bulamadım. Her yere baktım bulamadım Miraç'ımı. Miraç'ım hiçbir şekilde bulunmadı, hepsi yalan, bulamıyoruz onu. Herkese çağrım var Allah rızası için duyan gören kim varsa, benim oğlumu bulsunlar. Bayram günü saat 17.00'dan sonra hiç görmedim. Kim ne biliyorsa söylesin, lütfen oğlumu bulun. Durmasınlar, ara vermeden arasınlar bir yerde bulup getirsinler" ifadelerini kullandı.