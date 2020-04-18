Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi Ankara Yenimahalle'deki Organize Sanayi Bölgesi'nde bir depoda müzik eşliğinde eğlenen 14 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 60 bin lira ceza kesildi.