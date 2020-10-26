Denizi olmayan Diyarbakır'da tekne alt geçitte mahsur kaldı
26.10.2020 09:56 | Güncelleme: 26.10.2020 10:23
Diyarbakır'da tır üstünde bulunan bir tekne, şoförün yüksekliği ayarlayamaması sebebiyle alt geçitte mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları sırasında denizi olmayan şehirde ilk kez tekne gören vatandaşlar, telefonları ile o anları kayıt altına aldı.
Dün sabah saatlerinde Diyarbakır - Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Seyrantepe alt geçidinde, bir tır dorsesi üzerinde Antalya'ya gönderilen tekne, şoförün yüksekliği ayarlayamaması sonucu köprüye sıkıştı.
İLK DEFA TEKNE GÖRENLER TELEFONA SARILDI
Bölgede saatlerce mahsur kalan tır ve tekne, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Trafik ekiplerince yolun bir süre kapatılmasının ardından tır, geri giderek alt geçitten çıkıp yoluna devam etti. Bu sırada çoğu ilk defa tekne gören vatandaşlar durumu cep telefonları ile kaydetti.
İşte o anlara ilişkin kareler;