Denizi olmayan Diyarbakır'da tekne alt geçitte mahsur kaldı

Dün sabah saatlerinde Diyarbakır - Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Seyrantepe alt geçidinde, bir tır dorsesi üzerinde Antalya'ya gönderilen tekne, şoförün yüksekliği ayarlayamaması sonucu köprüye sıkıştı.

İLK DEFA TEKNE GÖRENLER TELEFONA SARILDI

Bölgede saatlerce mahsur kalan tır ve tekne, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Trafik ekiplerince yolun bir süre kapatılmasının ardından tır, geri giderek alt geçitten çıkıp yoluna devam etti. Bu sırada çoğu ilk defa tekne gören vatandaşlar durumu cep telefonları ile kaydetti.

İşte o anlara ilişkin kareler;