Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde define büyüsü çözmeye giden kişi hayatını kaybetti. Esrarengiz şekilde hayatını kaybeden kişinin ardından beraber define alanına gittikleri şahıs gözaltına alındı.
02.07.2020 17:16 | Son Güncelleme: 02.07.2020 20:44
Safranbolu'ya bağlı Navsaklar köyü Durali Mahallesi'nde define arayan İlyas K., define olduğunu düşündüğü yerin büyülü olduğunu belirterek, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan S.A.'yı getirdi.
BİRDEN YERE YIĞILIP ÖLDÜ
Kazı yapmak üzere belirlenen adrese giden İlyas K., S.A.'dan büyüyü bozmasını istedi. Bu sırada S.A. birden yere yığılırken, öldüğü belirlendi.
BERABER GİTTİKLERİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine jandarma ekipleri çağrılırken, İlyas K. gözaltına alındı. S.A.'nın ölüm nedenin belirlenmesi için cesedi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.