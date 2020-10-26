Dağlık Karabağ'da 3. kez ateşkesi bozan Ermenistan'dan itiraf: Yine koruyamadık

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da ateşkesin sağlanması hususunda bir defa daha başarısız olduklarını itiraf etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla dün gece bir telefon görüşmesi yaptıklarını anlatan Paşinyan, "Ateşkes rejimini sağlamakta bir kez daha başarısız olduğumuz anlaşılıyor. AGİT Minsk Grubu'nun tepkisinin ne olacağını bilmiyorum ancak Ermeni tarafı ateşkese uymak için her şeyi yaptı ve Dağlık Karabağ öz savunma ordusu itidalli davrandı. Ancak günün ikinci yarısında ateşkesi korumanın başarılamadığını söyleyebiliriz" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN KİMİN SUÇLU BULUNACAĞI"

Pompeo'ya bunun ABD için birinci, Ermenistan içinse üçüncü ateşkes olduğunu, büyük ihtimalle bunun da başarısız olacağını ve Azerbaycan'ın Ermeni tarafını suçlayacağını kaydeden Paşinyan, "Asıl soru, ateşkesin korunmaması halinde, kimin suçlu bulunacağı ve ihlalde bulunan tarafın hangi sonuçlarla karşı karşıya kalacağıdır" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın, ABD'de Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ayrı ayrı yaptıkları görüşmelerden sonra ABD Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmıştı.

ERMENİSTAN ÖNCEKİ ATEŞKESLERİ DE İHLAL ETMİŞTİ

Azerbaycan ile Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da, 26 Ekim'de yerel saatle 08:00'da başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Azerbaycan ve Ermenistan Moskova'da yapılan görüşmeler sonrasında 10 Ekim'de Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almış, ancak Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu sivil can kayıpları yaşanmıştı.17 Ekim'de tekrar devreye girdiği duyurulan ateşkes yine Ermenistan tarafından ihlal edilmişti.