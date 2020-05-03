Çin'in komşusu Tacikistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Tacikistan Devlet Televizyonu, ülkede bugün koronavirüs salgını sebebiyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Böylelikle virüsün çıkış noktası olan Çin'e komşu durumunda bulunan Tacikistan'da salgın sebepli ilk ölüm gerçekleşmiş oldu.
03.05.2020 09:39 | Son Güncelleme: 03.05.2020 09:42
Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'e komşu olan Tacikistan'da yeni tip koronavirüsten ilk iki ölümün gerçekleştiği bildirildi. Ülkede bugün iki kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği resmen açıklandı.
VAKA SAYISI 76'YA ULAŞTI
Haberde, ülkedeki vaka sayısının 44 artışla 76'ya ulaştığı ifade edilirken, hastanelerde 2 bin 782 kişinin karantina altında tutulduğu aktarıldı.
Tacikistan'da ilk vakanın 29 Nisan'da tespit edildiği açıklanmıştı.