CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti

Meclis'te mahalle bekçileri kanunu görüşülürken CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın protesto amacıyla çekmeceyi sert bir şekilde açıp kapattığı anların videosu sosyal medyada tepki çekti.

SERT BİR DİLLE ELEŞTİRİLDİ

Devlet malına zarar verdiği için bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından sert bir dille eleştirilen Tanal'ın konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.

BEKÇİLERLE İLGİLİ 2 MADDE DAHA KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin 2 maddesi daha kabul edildi. Teklifin kabul edilen maddelerine göre, çarşı ve mahalle bekçileri, suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydandayken; şüphelileri yakalamak, yakaladıkları şüphelilerin kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engelleyici tedbirleri almak, suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirlerini almak, varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birimlerine bildirmekle görevli ve yetkili olacak.

KABUL EDİLEN 2 MADDE

- Bekçiler, haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve bağlı bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine teslim edecek.

- Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.