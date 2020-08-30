2 kişinin olay yerinde, bir kişinin de ambulansta öldürüldüğü saldırıda 6 şüpheli tutuklandı

Adana'da 27 Ağustos Perşembe günü gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Aşkın Acun ve Mehmet Gem, olay yerinde vurularak öldürüldü. Olayda yaralanan Salih Kayaokay ise hastane acili önündeki ambulansta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her iki gruptan cinayete karıştığı tespit edilen toplam 12 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Şüpheliler ve evlerinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ÇELİK YELEK GİYDİRİLDİ

Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlan şüphelilerden 11'i bugün geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek adliyeye çıkartıldı. Şüphelilerden 1'i Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakılırken 10 şüpheli ise tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.