Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinin camını silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek yaşamını yitirdi.
23.06.2020 19:52 | Son Güncelleme: 23.06.2020 21:18
Kayseri'de evinin camını silmek isteyen kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti.
6. KATTAN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ
Kocasinan ilçesine bağlı Bozantı Caddesinde meydana gelen olayda bir apartmanın 6. katında ikamet eden Yeter Aslan(30), camları silerken ayağının kayması sonucu apartmanın önündeki beton zemine düştü. Camdan düşen kadın ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Yeter Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından, hastane morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.