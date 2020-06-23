Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kayseri'de evinin camını silmek isteyen kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti.

6. KATTAN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Kocasinan ilçesine bağlı Bozantı Caddesinde meydana gelen olayda bir apartmanın 6. katında ikamet eden Yeter Aslan(30), camları silerken ayağının kayması sonucu apartmanın önündeki beton zemine düştü. Camdan düşen kadın ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Yeter Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından, hastane morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.