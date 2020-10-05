Bodrum'da bir grup erkeğin ilişkiye girdiği koyda ekipler kuş uçurtmuyor

Bodrum'un incisi koylardan biri olan Haremtan Koyu'nu kendilerine mesken edinen bir grup erkeğin çırılçıplak yüzüp ardından ilişkiye girmelerinin yankıları devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Aslan'ın "Bölgeyi denetleyin" şeklindeki talimatı sonrası ekipler denetimlerini sıklaştırdı.

AKŞAMA KADAR ÇIPLAK YÜZÜP İLİŞKİYE GİRDİLER

Muğla'nın ünlü tatil merkezi Bodrum'un en güzel koyunda gündüz vakti çırılçıplak denize giren ve uçuk kaçık partiler düzenleyerek ilişkiye giren erkek grubu, bu kadarına da pes dedirtti. Koya sabah saatlerinde gelen erkeklerin akşama kadar çırılçıplak yüzdükleri ve ilişkiye girdikleri öğrenildi.

EKİPLER BÖLGEDE KUŞ UÇURTMUYOR

Zaman zaman benzer olaylarla gündeme gelen ünlü koyda yaşanan olayların önüne geçilmesi için ekipler denetimlerini sıklaştırdı. 7/24 bölgeyi sürekli inceleyen ekipler, şüpheli gördüğü kişileri durdurup sorguluyor.

GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN VATANDAŞ KONUŞMUŞTU

Öte yandan görüntüleri çeken vatandaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Dün ben Değirmenler mevkii ve çevresine hem köpeklerimi gezdirmek, hem de doğa yürüyüşü yapmak için gittim. Doğa fotoğrafları çekmek için kameramı da yanıma aldım. Değirmenler mevkisine yaklaşık 200 metre gibi bir uzaklıkta bu iki şahsı gördüm. O bölgeyi yüzlerce turist ziyaret ediyor. O esnada 2 yabancı turist bölgeyi gezerken bunları gördü ve hemen uzaklaştı. Ayrıca Haremten Koyu'nda da aynı manzaralar var. Hatta orada grup olarak ilişkiye giriyorlar. O bölgeden tur tekneleri, balıkçı tekneleri geçiyor. Bu teknede aile var, kadınlar, çocuklar var. Tam bir rezalet. Kimseye aldırmadan ortalık yerde yapılıyor bunlar."