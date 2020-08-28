BM'den Türkiye ve Yunanistan'a Doğu Akdeniz çağrısı: Bölgedeki sorunlar diyalog yoluyla çözülmeli

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimle ilgili Birleşmiş Milletler'den açıklama geldi. BM Genel Sekreteri Stephane Dujarric, iki ülkeye Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması için diyalog çağrısında bulunurken, bölgedeki gelişmeler "endişeyle" takip ettiklerini söyledi.

28.08.2020 20:35 | Son Güncelleme: 29.08.2020 00:01

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz krizi her geçen gün artarken, Birleşmiş Milletler'den konuyla ilgili bir açıklama geldi. BM, bölgede yaşanan gerginlik için taraflara "diyalog" çağrısında bulundu.

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"ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ"

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğin azaltılması için Yunanistan ve Türkiye'ye "diyalog" çağrısında bulundu. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerginliği "endişeyle" takip ettiklerini söyledi.

YUNANİSTAN VE TÜRKİYE'YE "DİYALOG" ÇAĞRISI

Sorunun "barışçıl yollarla" çözümünün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres için "kritik" olduğunu belirten Dujarric, Yunanistan ve Türkiye'ye "diyalog" çağrısı yaptı.

Dujarric, Genel Sekreterin gerginliğin azaltılması için yürütülen diplomatik çabaları da desteklediğini ifade etti.