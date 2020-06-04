Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı

CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın haklarında kesinleşmiş hapis kararları okunmadan önce Meclis'te başlayan gerginlik karar okunurken de devam etti.

CHP'Lİ VE HDP'Lİ VEKİLLER SIRALARA VURDU

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ve Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri arkadaşları hakkında kesinleşen yargı kararlarının okunacağı oturumda önce tepkilerini dile getirdi. Ardından vekillerin düşürüldüğü kararı okunurken ise sıralara vurarak protesto etti.

TEPKİ GÖSTERİLEN NOKTA NE?

Partiler arasında varılan mutabakata göre TBMM Başkanlığı'nda bulunan bu kararlar Genel Kurul'a gelmiyordu. Bugün kararın Genel Kurul'a gelmesi ve okunmasıyla 3 ismin vekilliklerinin düşmesine CHP'liler ve HDP'liler tepki gösterdi.