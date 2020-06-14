Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden ilk görüntüler

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Bingöl Karlıova'da 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli daha sonra depremin büyüklüğünü 5,8 olarak revize etti. Depremin derinliği ise 5 kilometre.

AFAD "BÜYÜKLÜK 5,7" DEDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 5,7 olarak belirtildi.

1 DAKİKA SÜRDÜ

Yaklaşık bir dakika süren deprem anınında vatandaşlar evlerinde sallanan avizelerin görüntülerini kaydetti ve sosyal medyada paylaştı.

Sarsıntılar Erzurum, Malatya, Muş, Elazığ, Tunceli ve birçok çevre ilde de hissedildi.