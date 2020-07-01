Korona bitmeden Çin'de ortaya çıkan yeni virüs insanlara bulaşıyor mu? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara yanıtladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Çin'de pandemi yapma riski olan yeni grip virüsü 'G4 H1N1'in domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiğini belirterek, mesafe, maske ve el yıkamanın önemine dikkat çekti.

İNSANDAN İNSANA BULAŞMIYOR

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Çin'de pandemi yapma riski olan yeni bir grip virüsünün 'G4 H1N1', domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiği bildirildi. Bugün için hayvanlarla yakın teması olan insanlara geçebildiği ancak insandan insana bulaşı olmadığı da açıklandı. Lütfen; mesafe, maske, el yıkama" dedi.

2009'DAKİ MEKSİKA SALGINI

En son 2009 yılında Meksika'da domuz gribi salgınına rastlanmıştı. Salgın ilk tahminlerden daha az ölümcül çıkmıştı ancak Çinli araştırmacılar yeni tespit edilen influeanza virüsünün öncekilere göre daha "kötü" olduğuna dikkat çekti. Bilimsel olarak "G4 EA H1N1" adı verilen virüs şimdilik geleneksel grip aşılarıyla tedavi edilemiyor. Araştırmacılar ihtiyaca göre var olan aşıların tedaviye göre değiştirilebileceğini umuyor.

Prof. Dr. Ateş Kara