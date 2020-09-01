Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, kısıtlamalarla ilgili geri dönüş sinyali verdi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarının "endişe verici" olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde kısıtlamalar geri dönebilir" dedi.

Prof. Dr. Ateş Kara, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına bağlanarak salgında gelinen son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE GİDERSE TEDAVİ EDECEK SAĞLIK ÇALIŞANI BULAMAYACAĞIZ"

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, vaka sayısının giderek arttığını ve bu durumun tehlikeli olduğunu açıkladı. Kara, koronavirüs sebebiyle sağlık çalışanlarının da hayatını kaybettiğini ve gidişatı iyi olmadığını ifade etti. Kara açıklamasında "Canımız yanıyor,hasta sayısı gittikçe artıyor. Böyle giderse tedavi edecek sağlık çalışanı bulamayacağız" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Aile bireyleri dışında, dışarıda görüşülen herkesin yanında maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini söyleyen Kara, özellikle etkinliklerde rehavete kapılmamak gerektiğini belirtti.

"KISITLAMALAR GERİ DÖNEBİLİR"

Virüsü atlatanların da tekrar hastalığa yakalanma ihtimali olduğunu açıklayan Kara, önlemlerin herkes için geçerli olduğunu söyledi. Önümüzdeki zamanlarda, kısıtlamaların geri gelebilme ihtimali olduğunu belirten Prof. Dr. Ateş Kara, aşıyla ilgili açıklamalarda da bulunarak çalışmalarının hızla sürdüğünü ama uygulamanın 2021 yılının bahar ayını bulabileceğini ifade etti.