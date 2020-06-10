Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak

Kovid-19 ile ilgili araştırmalar hızla devam ederken mevcut veriler hastalıkla enfekte olan kişilerin neredeyse yarısının herhangi bir semptom göstermediğini işaret ediyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan yaptığı açıklamada ülke genelinde antikor testi yapılacağını ve nüfusun hastalığa karşı bağışıklık seviyesinin ölçüleceğini duyurdu.

Prof. Dr. Seçil Özkan salgının gelişimi ile ilgili verileri değerlendirirken ülke genelinde pazartesi günü itibarıyla başlayacak olan antikor testi hakkında bazı detayları da paylaştı.

"ANTİKOR, BAĞIŞIKLIK KAZANIP KAZANMADIĞINI GÖSTERECEK"

81 ilde 153 bin haneye giderek bu hanelerden bir kişinin örnek seçileceğini söyleyen Prof. Dr. Özkan, "Bu haneler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından rastgele seçiliyor. Kişiye birkaç tane soru sorulup, ardından bizim PSR testi dediğimiz burundan kültür alıp, hasta olup olmadığı testi yapılacak. Biraz da kan örneği alıp antikor bakılacak. Bu antikor da bize hastalık geçirip geçirmediğini, bağışıklık kazanıp kazanmadığını gösterecek" dedi.

Prof. Dr. Seçil Özkan

"ALACAĞIMIZ ÖNLEMLERE IŞIK TUTACAK BİR ÇALIŞMA"

Özkan, "Bu koronavirüs süreci bizim toplumumuzda nasıl geçti, bağışıklık kazanıldı mı, koronavirüs ne düzeyde bağışıklık bırakıyor gibi soruların yanıtlarını bulmuş olacağız. Biliyorsunuz İsveç yaptı bu çalışmayı. Yüzde 7 gibi oldukça düşük bir rakam buldu. Bu, bize bu hastalıkla mücadelede yeni bilgiler sağlayacak. Gelen sağlık personeline toplumumuz yardımcı olmalı. Çünkü bu bizim sağlığımız için ne önlemler alalım diye yapılan bir çalışma" şeklinde konuştu.