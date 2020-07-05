Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni iddia: 7 yıl önce Çin'deki bir madende ortaya çıktı

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dün genelinde 534 bini aşkın insan hayatını kaybetti, 12 milyona yakın insan ise ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, İngiltere'den ilginç bir iddia ortaya atıldı. The Sunday Times gazetesi, koronavirüsün 7 yıl önce Çin'de kullanılmayan bir madende keşfedildiğini öne sürdü.

BİLİM İNSANLARI SESSİZ KALDI

Gazete, bilim insanlarının koronavirüsünü uzun süredir kullanılmayan bir madende keşfettiğini ve elde edilen bulguların da Vuhan'daki bir laboratuvara gönderildiğini yazdı. Çinli yetkililerin bu konuda bir açıklama yapmadığını vurgulayan gazete, "Yapılan incelemeler koronavirüsünün 7 yıl önce yarasa ve sıçanların olduğu bir madende keşfedildiğini gösteriyor. Bilim insanları bunu bulduktan sonra uzun süre sessiz kaldı" yorumunu yaptı.

6 KİŞİ HASTALANMIŞ

Koronavirüs numunelerinin Çin'in güneybatısındaki bir bakır madeninde bulunduğu belirtilirken, "2012'de madende çalışan 6 adam yüksek ateş, öksürük ve zatürre semptomlarıyla çıktı. Bunlardan ne yazık ki ikisi yaşamını yitirdi. Bunlardan dördünde koronavirüs antikoru tespit edilirken yaşamını yitirenlere test yapılamadı" ifadesi kullanıldı.

O DÖNEMDE SARS KADAR YAYGIN DEĞİLDİ

Vuhan'daki enstitünün dünyadaki en büyük laboratuvarlardan biri olduğu belirtilirken Sunday Times, Çin'in farklı bölgelerinden yüzlerce corona virüsü numunesinin toplanıp buraya getirildiğini yazdı. Vuhan Enstitüsü, bu araştırmaların askıya alındığını çünkü o dönemde bu hastalığın SARS kadar yaygın olmadığını açıkladı.

TARTIŞMAYI TRUMP BAŞLATMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen aylarda koronavirüs ile ilgili bilgi sakladıkları ve virüsün yayılmasına sebep oldukları için Çin'i suçlamasının ardından Dünya Sağlık Örgütü, Çin'e bir bilim ekibi göndermeye karar vermişti.

Trump'ın ABD'si ile Çin karşı karşıya gelmiş ve Dünya Sağlık Örgütü üzerinden çok sert atışma yaşanmıştı.