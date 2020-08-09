Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'ndaki 12 no'lu depoda bulunan amonyum nitratın alev alması sonucu şiddetli patlama meydana gelmişti. Patlama anına ilişkin yeni görüntüler çıkmaya devam ediyor. Patlamada evinin dışarı açılan bölümünden şiddetli bir şekilde fırlayan bir kadın, korkuluklara sert şekilde çarptıktan sonra şans eseri merdiven boşluğuna düşmekten kurtuldu. O anları izleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi. Kadının akıbeti ise henüz bilinmiyor.