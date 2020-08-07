Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi

Daha önce de Beyrut Limanı'nda görevli 16 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti. Böylece Beyrut'taki şiddetli patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 19'a yükselmiş oldu.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten yargı makamlarının, Kuraytim ve Zahir'in yanı sıra eski Gümrükler Müdürü Şefik Mari'yi de gözaltına aldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Başkent Beyrut'ta yaşanan şiddetli patlamadan en çok etkilenen limana yakın yerleşim yerlerindeki enkazlar, gönüllülerin yardımlarıyla kaldırılmaya çalışılıyor.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini, yaralı sayısının da yaklaşık 5 bin olduğunu açıklamıştı. Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.