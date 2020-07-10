Beğendik Köprüsü nerede? Botan Çayı Beğendik Köprüsü yüksekliği ne kadar? Türkiye'nin en yüksek köprüsü nerede?

Türkiye'nin en yüksek köprüsü unvanına sahip olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü, özellikleriyle merak ediliyor. Beğendik Köprüsü yüksekliği ne kadar? Türkiye'nin en yüksek köprüsü nerede? Botan Çayı Beğendik Köprüsü nerede?

BEĞENDİK KÖPRÜSÜ NEREDE?

Beğendik Köprüsü, Bitlis'in Hizan ile Siirt'in Pervari ilçeleri arasında yapıldı ve Türkiye'nin en yüksek köprüsü olma özelliğini taşıyor.

BOTAN ÇAYI BEĞENDİK KÖPRÜSÜ YÜKSEKLİĞİ NE KADAR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beğendik Köprüsü'nün 120 metrelik 2 adet kenar açıklığı ile toplam 450 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde olduğunu belirtirken, 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü olduğunu söyledi.