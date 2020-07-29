Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam

İYİ Partili Antalya'nın Elmalı İlçesi Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün nikahını kıydığı Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yasak aşk yaşadığı yönünde ortaya atılan iddiaların yankıları devam ediyor. İkiliye ait olduğu öne sürülen Whatsapp yazışmalarından birinde Başkan Öztürk'ün aynı zamanda makam şoförlüğünü de yapan Ahmet Tilki'yi "Ben sana yamuk yapmam" diyerek ikna etmeye çalışması dikkat çekti.

BAŞKAN İDDİALARI REDDEDİYOR

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile şoförü Ahmet Tilki arasındaki itiraf gibi Whatsapp yazışmaları ifşa oldu. Konuyla ilgili iddiaları kesin bir dille reddeden Öztürk, hukuki yollara başvuracağını belirtti.

YAZIŞMALAR ÇARŞAF ÇARŞAF YAYINLANIYOR

Her gün yeni bir detayın ortaya çıktığı yasak aşk skandalıyla ilgili Whatsapp yazışmaları da dikkat çekiyor. Yayınlanan bir Whatsapp mesajında Ahmet Tilki olayı öğrendikten sonra Başkan Öztürk'e "İnsan aynı yerde ekmek yediği adama bunu yapmaz" şeklinde mesaj atıyor. Öztürk'ün de bu mesaja "Ben sana yamuk yapmam" diyerek karşılık veriyor.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;

Halil Öztürk: Tamam sana her şeyi anlatayım ama senin sandığın gibi bir şey yok.

Ahmet Tilki: Anlat yüz yüze konuşalım.

H.Ö: Mesajları son ana kadar sen atıyorsun diye attım. Konuşacağız.

A.T: Telefonla konuşmalar var bir sürü. O yanlış bir şey yapsa senin uyarman lazım. Nikahımızı kıydın düğünümüzü.

H.Ö: Bak ben sana yamuk yapmam, hele sana.

A.T: İnsan aynı yerde ekmeğini yediği adama bunu yapmaz. Ben bunu sana yapsam öldürürsün. Bu namus işi.

A.T: Gelince 5 dakika görüşelim. Gerçekleri sana teslim edeceğim başkan.