Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı
Kobani'den Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan ve üzerinde 10 kilogram patlayıcı bulunan PYD/YPG'li terörist, kıskıvrak yakalandı.
13.06.2020 11:10 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:19
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 kilogram patlayıcıyı Kobani'den Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li teröristin, Şanlıurfa'da yakalandığını duyurdu.
"TEŞEKKÜRLER TÜRK POLİSİ"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kilogram patlayıcıyı Kobani'den (Aynel Arap) Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li terörist, Şanlıurfa Akçakale'de patlayıcı ile yakalandı. Yine dikkat, yine takip. Teşekkürler Türk Polisi" ifadesini kullandı.